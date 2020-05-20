Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, 2010 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturdu. Aralık ayında ilk bebeğini kucağına alan Erbil, babasının bugün telefonla bağlandığı canlı yayına kızının fotoğrafını göndermesiyle bebeğinin yüzünü gösterdi.

CANLI YAYINA TORUNUN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bugün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Canlı yayında konuşan Erbil, kızının yüzünü sakladığı torunu Elisa'nın fotoğrafını gönderdi. Kızının yüzünü ekranda görünmesinden hoşlanmayan Sezin Erbil, sunucu Seren Serengil'e mesaj atarak duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"TERCİHEN KIZIMIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAM"

Sezin Erbil, babasının kızının fotoğrafını göstermesinin ardından sosyal medya hesabından bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Sezin Erbil, paylaşımına da "Dedesi istemiş paylaşmış. Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem. Kendisi ilerde rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına. TV'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim. tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim. İşte benim ömrüm" notunu düştü.

Sezin Erbil, her zaman olduğu gibi kızı Elisa'nın fotoğrafını yorumlara kapatarak yaptı.