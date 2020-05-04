Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

Corona virüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, "Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa'yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa'yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım" dedi.