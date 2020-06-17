Mehdi olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti

Mısır'da kendisini "beklenen Mehdi" olarak tanıtan bir kişi, kendisiyle alay eden şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Başkent Kahire'nin Matariya bölgesinde yaşanan olay sonrası güvenlik güçleri bölgeye giderek katili yakaladı.

ÖZEL ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞIYORDU

El Youm es-Sabi'nin haberine göre yapılan ilk soruşturmada kendisini "Mehdi" ilan eden kişinin özel şoför olarak görev yaptığı belirlendi.

Katille aynı mahallede yaşayan kurbanın sürekli olarak "beklenen Mehdi" ile alay ettiği öğrenildi.

Soruşturmada, sanığın kendisini "beklenen Mehdi" olarak tanıttığı, insanları kendisini takip etmeye davet ettiği belirlendi.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Polis, olayın bir metro istasyonunda yaşandığını, sanığın kendisiyle alay eden şahsı çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğünü doğruladı.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan "sahte Mehdi", ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.