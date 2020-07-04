Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Başakşehir, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı 71. dakikada Demba Ba ve 90+7. dakikada Eljero Elia'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Başakşehir, bu maçın ardından puanını 63'e yükseltti ve maç eksiği bulunan Trabzonspor'un 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Antalya ekibi ise bu sezon 30 maçta topladığı 37 puanla 10. sırada yer aldı.