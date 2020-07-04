Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, 30. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Liderliğini sürdüren İstanbul ekibinin golleri Demba Ba ve Eljero Elia'dan geldi.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Başakşehir, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı 71. dakikada Demba Ba ve 90+7. dakikada Eljero Elia'nın golleriyle 2-0 kazandı. Başakşehir, bu maçın ardından puanını 63'e yükseltti ve maç eksiği bulunan Trabzonspor'un 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Antalya ekibi ise bu sezon 30 maçta topladığı 37 puanla 10. sırada yer aldı.