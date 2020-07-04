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Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, 30. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Liderliğini sürdüren İstanbul ekibinin golleri Demba Ba ve Eljero Elia'dan geldi.

Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
04.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:08

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Başakşehir, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı 71. dakikada Demba Ba ve 90+7. dakikada Eljero Elia'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Başakşehir, bu maçın ardından puanını 63'e yükseltti ve maç eksiği bulunan Trabzonspor'un 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Antalya ekibi ise bu sezon 30 maçta topladığı 37 puanla 10. sırada yer aldı.

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