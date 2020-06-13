Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve lider Trabzonspor ile puanını eşitledi.

13.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:39

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

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İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 80. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 56 yapan Başakşehir, lider Trabzonspor ile puanını eşitledi. Alanyaspor ise 43 puanda kaldı.