Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve lider Trabzonspor ile puanını eşitledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 80. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 56 yapan Başakşehir, lider Trabzonspor ile puanını eşitledi. Alanyaspor ise 43 puanda kaldı.