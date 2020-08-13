Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.
13.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:01
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.