Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Westerlo'ya 1 yıllığına kiraladı. Türk oyuncular Barış Alıcı ve Berke Özer'i de kadrosunda kiralık olarak bulunduran Belçika temsilcisi, böylelikle kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduracak. Başakşehir'de Robinho'nun ardından takımdan ayrılan 2. isim Atabey Çiçek oldu.

Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu lacivertlilerde Robinho'nun ardından bir ayrılık daha gerçekleşti ve 25 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek, Belçika'nın Westerlo ekibine 1 yıllığına kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

WESTERLO'DA 3. TÜRK

Westerlo, böylelikle kiralık olarak 3. Türk oyuncusunu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yönetici olarak yer aldığı ekipte sarı lacivertli ekipten Barış Alıcı ve Berke Özer de yer alıyor.

29 MAÇTA 11 GOL

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Atabey Çiçek, sırasıyla Boluspor, Hacettepe, Bandırmaspor, Adana Demirspor ve Ümraniyespor'da oynadı. Son olarak Samsunspor'a kiralanan futbolcu, geçen yıl TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 29 maça çıkıp 11 gol ve 6 asist kaydetti.

Kaynak: AA