Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü

Oyunculuğu bırakarak kariyerine müzikal anlamda devam eden Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yereli son olarak mavi mayolu pozlarıyla sosyal medyada olay oldu.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Londra'da yaşayan Serel Yereli, koronavirüs salgını döneminde verdiği ilginç pozlarına yenilerini ekledi. Daha önce de evinin camını çıkıp gecelikle poz veren Yereli, güzel havanın tadını çıkarmak için parka gitti. Mavi ip askılı bir mayo giyen ünlü isim, peş peşe verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yereli'nin göğüs dekolteli pozları takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin pozlarını çok beğenirken bir kısım da cesur pozlarından rahatsız oldu.

İşte Serel Yereli'nin cesur pozları...