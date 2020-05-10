Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'ın merkezi ile Göle ilçesine akşam saatlerinde lapa lapa kar yağdı.
10.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:05
Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan'da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
BATI'DA BAHAR HAVASI, DOĞU'DA KAR
Batı'da bahar havası yaşanırken, Doğu'da ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.Ardahan'da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.
"KIŞIN YAĞMAYAN KAR MAYIS'TA YAĞDI"
Vatandaşlar, "Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız."