Koronavirüs salgınının etkisiyle Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre büyük değişim gösterdi. Peki, Mayıs ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu mu? Mayıs ayı ihracat ve ithalat rakamları düştü mü? İşte, detaylar…

MAYIS AYI İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI BELLİ OLDU MU?

Koronavirüs salgınının etkisiyle Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre ihracat %40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat ise %27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat %27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI TİCAET AÇIĞI NE KADAR OLDU?

Mayıs ayında dış ticaret açığı %102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında %90,9 iken, 2020 Mayıs ayında %74,5'e geriledi.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat %5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde %88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,6'ya geriledi.

MAYIS AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %76,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mayıs ayında ara mallarının payı %76,7, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mayıs döneminde ise ara mallarının payı %76,1, sermaye mallarının payı %13,4 ve tüketim mallarının payı %10,1 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %33,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mayısdönemindeihracatta ilk sırayıAlmanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5milyar 812 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 829 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 445 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 375 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 974 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 587 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 548 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 282 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 180 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %23,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %23,9, ithalat %9,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %31,2, ithalat %16,7 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,8 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,3'tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,1'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 9,43 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,8 azalarak 9 milyar 436 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 12 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %77,3 artarak 1 milyar 881 milyon dolardan, 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mayıs ayında %89,4 iken, 2020 Mayıs ayında %73,9'a geriledi.

İHRACAT OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 58,17 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %19,9 azalarak 58 milyar 176 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 78 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %75,4 artarak 11 milyar 695 milyon dolardan, 20 milyar 516 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde %86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %73,9'a geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %102,8 ARTTI

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Mayıs döneminde %88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde %74,6'ya geriledi.

MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİSİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

2020 Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.