MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye dün akşam 48. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda en iyi menemeni yaparak mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Oyunun sonunda ise Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray en iyi altı tabağın sahibi oldu. Ardından şefler günün birincisini, altıncı tabaktan itibaren Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak açıkladı. Böylece mavi takımın yeni kaptanı Esra Tokelli oldu.

YARIŞMAYA KATILDIĞI GÜN KAPTAN OLDU

Mavi takımın yeni kaptanı Esra, kırmızı takımın yeni kaptanı olarak Arem Yüce'nin adını söyledi. MasterChef'e yeni katılan Arem, aynı gün kaptan olmanın heyecanını yaşadı.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Esra daha sonra ise takımına Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce ve Duygu'yu dahil etti. Kırmızı takımın kaptanı olan Arem ise takımına Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal ve Eray'ı seçti.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Öte yandan yeni takım kaptanları olan Esra ve Arem, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Yeni takım kaptanlarının falafel yapmak için verdiği mücadelenin sonunda düellonun kazananı Esra olarak belirlendi. Şeflerden geçerli notu alan Esra, ödülün de sahibi oldu ve dokunulmazlık oyununda takımına beş dakika kazandırdı.