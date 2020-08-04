MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 14. bölümüyle ekrana geldi. 14 kişilik ilk grupta yer alan yarışmacılar, en iyi talaş böreğini yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Güzel tabak çıkaran 6 kişi ise yaratıcılık turunda kayısı kullanarak en iyi ve farklı yemeği yapmaya çalıştı. İki yarışmayı da kazanan Serhat, MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı oldu.

EN İYİ TALAŞ BÖREĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye final turu başladı. Son 28 yarışmacı, on dörtlük kişilik iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan ilki ile bu akşam yarışmada iki oyun oynandı. Bu oyunlardan ilkinde klasik bir yemek talaş böreği yapılması istendi. Verilen sürenin sonunda şefler, beş yarışmacının oy birliği, bir yarışmacının oy çokluğu ile son altıya kaldığını açıkladı. Bu isimler ise Özgül Coşar, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Didem Devay, Serhat Doğramacı, Ayyüce Kamit oldu.

İLK ANA YARIŞMACI BELLİ OLDU

Sonraki oyunda ise bu altı yarışmacıdan verilen ana malzemesi kayısı olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. MasterChef Türkiye jürisi tadım sonunda Didem Devay'ın en zayıf tabağa sahip olduğunu açıkladı. Beşinci olan isim Ayyüce Kamit, dördüncü sıradaki Esra Tokelli, 3. olan ismi Özgül Coşar olduğunu açıkladı.

MasterChef 2020 final turu ilk gününde son ikiye kalan isimler arasından Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'de final turunu geçti. Böylece MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı oldu.

Serhat Doğramacı