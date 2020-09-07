MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 47. bölümüyle ekrana geldi. Eray, Duygu, Berker, Gülşah, Ebru ve Özgül'ün eleme adayı olduğu yarışmaya veda eden isim Gülşah oldu. Elemenin ardından yeni bölüm fragmanının yayınlandığı yarışmaya yedek listeden Arem Yücel dahil oldu.

KAPTANLIK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

48. bölüm fragmanının yayınlandığı yarışmaya düellolarda elenen 22 yaşındaki işletmeci Arem dahil oldu. Kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar şeflerin isteği doğrultusunda en iyi menemeni yapmaya çalışacak.

22 yaşındaki Arem, aslen Diyarbakırlı ve işletmecidir. Yemek yapmanın bir tutku olduğunu söyleyen Arem, hazırladığı tabaklara da dizi ve film isimleri veriyor.