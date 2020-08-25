MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi

Dün akşam kaptanlık oyunu ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni takımların ilk mücadelesinin sonunda yapılan bir yemek özellikle şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarıyor. "MasterChef'te yediğim en kötü tabak" diyerek sitem eden Yalçınkaya, yarışmacılara tepki gösteriyor.

"YEDİĞİM EN KÖTÜ TABAK"

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için Çin Mutfağından lezzetler çıkarmak için savaşıyor. Tadım aşamasında ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, bir yemeğin tadımını yaparken zorlanıyor. Zanna "MasterChef'te ilk defa bir yemek yiyemiyorum" derken Yalçınkaya "MasterChef'te 3 yıldır yediğim en kötü tabak" diyerek yarışmacılara kızıyor.

YENİ KAPTANLAR BELLİ OLDU

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni haftanın kaptanlık oyunuyla ekrana geldi. Kaptanlık oyununda en iyi 8 ıslak hamburgeri yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Oyunun kazananı ise Uğur oldu. Mavi takımın kaptanı olan Uğur kırmızı takımın kaptanı olması için Özgül'ü seçti.

Yapılan seçimlerin ardından mavi takımın kadrosunda; Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray yer aldı.

Kırmızı takım ise; Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'dan oluşuyor.