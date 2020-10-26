ehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye yarışması tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef 86. bölümünde yarışmacılar Kayseri yağlama ile jüri üyelerini karşısına çıkacak. Kaptanlık için mücadele edecek yarışmacılar Kayseri yağlamasının katları için uğraşacak.

MASTERCHEF 87. BÖLÜM FRAGANI YAYINLANDI MI?

26 Ekim Pazartesi günü 86. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak MasterChef yarışma programının 87. bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.