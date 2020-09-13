MasterChef'te kim elendi? MasterChef eleme turunda kim elendi? Masterchef 13 Eylül 2020 elenen isim | Kesilmemiş deniz esintisi tarifi

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda edecek. Mavi takımdan 4 isim, kırmızı takımdan ise 2 isim elenme potasına girdi. Yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden elenen kim olacak? 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

İlk turda patlıcan ile bir yemek üretilmesi istenen yarışmacılar, marketten yapmak istedikleri yemek için ürünleri aldı. İlk turdan geçemeyen isimler "Kesilmemiş deniz esintisi" adlı yemeği yaparak yarışacak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Kırmızı takımın yarıştığı bölümde, 3 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 3 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti.

3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

Furkan eleme turunun birincisi olarak, bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ELENEN İSİM

Arem Yüce, Duygu Acarsoy ve Furkan Yalçın arasında gerçekleşen son eleme turundan sonra elenecek isim belli olacak.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.

Duygu Acarsoy, üçlü düelloda Oya Çelik ve Gamze Günalp karşı karşıya geldi. Şeflerin bu gruptan istediği yemek, süzme mercimek çorbası oldu. 45 dakika sürenin sonunda şefler tadımını yaptı ve kararlarını verdiler. Duygu Acarsoy'un hazırladığı çorbanın kıvamı, tadı ile birlikte onun çalışma şekli nedeniyle günün kazananı oldu ve MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF AREM KİMDİR?

MasterChef programının yeni isimlerinden Arem Yüce kim sorusu araştırılanlar arasında yerini aldı. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, yarışamay da Diyarbakır'dan katıldı. 22 yaşındaki genç isim, işletmecilik yapıyor. Yemek yapmayı tutku olarak tanımlayan Arem, yemeklerine de dizi ve film isimleri koymasıyla tanınıyor. Yarışmacının babası ise ustadır.

AREM NE DEMEK?

MasterChef Türkiye yarışmasına katılan yarışmacı ile birlikte Arem kelimesi araştırılmaya başladı. Arem, alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A'rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu yerlerde, Aram ismi de tercih edilenler arasındadır.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.

MASTERCHEF FURKAN MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

KESİLMEMİŞ DENİZ ESİNTİSİ TARİFİ

Danilo Chef tarafından ayrıntıları verilen yemekte ıstakoz ön planda olan bir yiyecektir. Istakoz dolgulu ravioli olarak da geçmektedir.

Danilo Şef'in tabağı

RICOTTA PEYNİRLİ RAVİOLİ TARİFİ

Gerekli malzemeler

2 yumurta

2 su bardağı un

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için

Istakoz (yetecek kadar)

1, 2 dal ince kıyılmış taze fesleğen

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurta akı

1, 2 dal taze fesleğen

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Kiraz domates

RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kapta karıştırıp yoğuralım.

Hamurun üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmeye bırakalım.

Bu esnada peynirli harcı hazırlayalım.

Bir kapta ıstakoz, kıyılmış taze fesleğen ve baharatları karıştıralım ve ardından hamuru üçe bölüp yuvarlayalım.

Çok az un serperek merdane yardımıyla açalım. Üzerine yumurta akını sürelim.

Harçtan bir tatlı kaşığı alarak hamurun yarısına aktaralım.

Diğer yarısını üzerine kapatalım. Tırtıklı bıçak ile kare şeklinde keselim.

Tencerede yeteri kadar su kaynatalım.

Hazırladığımız raviolileri tencereye alıp 4-5 dakika haşlayalım.

Ayrı bir tavaya zeytinyağını ve ince kıydığımız sarımsakları ekleyip soteleyelim.

Haşladığınız raviolileri tavaya ekleyip 3-4 dakika soteleyelim.

Ocaktan almaya yakın üzerine fesleğen yaprakları, ikiye kesilmiş kiraz domates ekleyip harmanlayalım.