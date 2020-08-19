MasterChef'te hangi takım kazandı? 19 Ağustos Çarşamba takım oyununu kim kazandı? MasterChef günün menüsü

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Çarşamba günü için iki takımdan da yapabildikleri en iyi yemekleri istedi. Aksiliklerin de peşlerini bırakmadığı mavi ve kırmızı takımdan hangisi takım oyununu kazandı? 40 dakika içinde istenilen menüyü çıkarmaya çalışan yarışmacılar gergin anlar da yaşandı. İşte, MasterChef Türkiye takım oyunu detayları...

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Üç jüri üyesi kırmızı ve mavi takımdan üç tariften oluşan bir menü istedi. Yarışmacılar jüriyi etkileyebilecekleri başlangıç, ana yemek ve tatlı belirlediler. Buna göre, mavi takım başlangıç yemeği olarak istiridye, ana yemekte tibon ve tatlıda da hindistan cevizi sütü ve yağı ile tatlandırılmış höşmerim yaptı.

Kırmızı takım başlangıç yemeği olarak el yapımı ekmek ve avakadolu püreden oluşan bir tabak, ana yemekte roux, tatlıda ise Furkan'ın özel tarifi olan rikottomus çıkarttı.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Başlangıç yemeğinde püreler ve el yapımı ekmekle bezenmiş yemeği çıkaran kırmızı takım ilk puanını aldı. Ana yemekte kazanan tibon ile mavi takım oldu. Rikottomus ile ikinci puanını alarak takım oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.