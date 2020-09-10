MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 9 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, kırmızı takıma karşı kıyasıya mücadele etti ancak başarılı olamadı.

2. DOKUNULMAZLIĞI DA KAYBETTİLER

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu bir puan farkla kaybeden mavi takım yarışmacıları, İtalyan mutfağına ait yemekler yapmaya çalıştı. İstedikleri gibi yemekler çıkaramayan mavi takım, ikinci kez oyun kaybetti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU

Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği dana fileto yemeğini en iyi yaparak dokunulmaz olan isim Emir oldu. Emir, eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.