MasterChef kabak çekirdekli irmik helvası nasıl yapılır? Kabak çekirdekli irmik helvası tarifi

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar sütlü, kabak çekirdekli irmik helvasını en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Normal irmik helvasından farklı olarak kıvamının yanı sıra, süt ile yapılması ve kabak çekirdekleri ile kaplanmasıyla dikkat çekiyor. İşte, sütlü ve kabak çekirdekli irmik helvası tarifi...

KABAK ÇEKİRDEKLİ İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

125 gr tereyağı (1 stick)

350 gr irmik

50 gr tuzsuz soyulmuş kabak çekirdeği (1/4 cup)

2,5 su bardağı şeker (2,5 cup)

3 su bardağı kaynar su (3,5 cup)

50 gr kakao (1/4 cup)

KABAK ÇEKİRDEKLİ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede 125 gr tereyağı eritilir ve 350 gr irmik, 50 gr tuzsuz kabak çekirdeği tencereye eklenir. Orta ateşte pembeleşene kadar kavrulur.

3 su bardağı kaynar su azar azar tencereye ilave edilir. 1-2 dakika karıştırılır.

2,5 su bardağı toz şeker ve kakao da eklenir karıştırılarak suyu tamamen çekmesi sağlanır.

Altı kapatılıp, 15-20 dakika dinlendikten sonra dikdörtgen yada kare bir kaba yayılır, üzeri düzlenir. Dilimlenerek servis tabağına alınır.