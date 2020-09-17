MasterChef İlayda kimdir? MasterChef İlayda Instagram hesabı paylaşımları
MasterChef Esra İlayda kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef İlayda Instagram hesabı!
17.09.2020 00:28 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:35
MasterChef Türkiye prıgramında dikkatler çeken MasterChef İlayda, izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, MasterChef İlayda kimdir? MasterChef İlayda Instagram hesabı paylaşımları
MASTERCHEF İLAYDA KİMDİR?
MasterChef İlayda sosyal medya hesabında mesleğini "YEMEK EDİTÖRÜ olarak tanımıyor. MaterChef İlayda, MamsterChef Türkiye "FooDTeam" bünyesinde yer alıyor ve MasterChef programının yayına hazırlanmasında görev üstleniyor.