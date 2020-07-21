MasterChef Emir Elidemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emir Elidemir hakkında bilgiler

TV8'in merakla beklenen yarışmalarından MasterChef Türkiye, Survivor'un ardından yeniden başladı. Yeni sezon geçtiğimiz akşam 1. bölümüyle ekranlara gelmişti. Masterchef yeni yarışmacılar merak konusu oldu. Emir Elidemir özellikle yaptığı yemekler ile jüriler tarafından çok beğenildi. Şimdi Emir Elidemir kimdir hayatını kısaca paylaşalım.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef Türkiye programına katılan yarışmacı Emir Elidemir İzmir'de dünyaya gelmiş ve 1994 doğumludur.

26 yaşında olan Emir Elidemir liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitirmiştir. 2012 senesinde Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okumuştur ve buradan mezun olmuştur.

MasterChef Emir doğum tarihi : 1994

MasterChef Emir kaç yaşında : 26

MasterChef Emir nereli: İzmir

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR HAYATI, STAJLARI VE BAŞARILARI

Masterchef Emir Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra dünyaca ünlü restoranlarda staj yapmıştır.

ABD Florida'da ve Hollanda Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Akabinde İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon şehrindeki 1 Michelin yıldızına sahip olan restoranda stajını tamamladı.