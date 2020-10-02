Masterchef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Yarışmaya katılmak isteyenler MasterChef başvurusu hakkında bilgiler araştırırken MasterChef başvurusu nasıl yapılır? Masterchef'e başvurmak için Ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası hakkında detayları araştırıyor.
TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye, izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyiciler yarışmaya katılmak için MasterChef başvuru sayfası hakkında bilgi araştırıyor. Masterchef'e başvurmak için Ne yapmak gerekir? MasterChef Türkiye online başvuru sayfası!
MASTERCHEF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MasterChef Türkiye başvurusu online ortamdan başvuru formu doldurularak yapılıyor. Formda istenen bilgiler:
Adınız (*)
Soyadınız (*)
Doğum Tarihiniz (*)
Doğum Yeriniz
Seçiniz
Cinsiyetiniz (*)
Boyunuz (*)
Kilonuz (*)
Yaşadığınız Ülke (*)
Seçiniz
Yaşadığınız Şehir (*)
Seçin
Semt
İş Adresiniz
Ev Telefonunuz (*)
İş Telefonunuz
Cep Telefonunuz (*)
Yurt Dışı Cep Telefonunuz
E-posta Adresiniz (*)
Mesleğiniz nedir? (*)
Mevcut işinizi seviyor musunuz? Neden?
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