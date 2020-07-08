Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı

Konya'da polis denetimi sırasında maskesi çenesinin altında bulunduğu için ceza yiyen vatandaş "Su içtim" diyerek kendisini savundu. Cezadan kurtulamayan vatandaş, polislere sinirlenip kendisini tokatladı.

08.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:11

Konya'da, polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Maskesini çenesinin altında bulunduran bir kişi ise, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürdü.

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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya'da, kentin farklı noktalarında polis tarafından denetim yapıldı.

POLİSE SİNİRLENİP KENDİSİNİ TOKATLADI

Polis, maske takmayan kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karanını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı. Denetim sırasında, maske takmadığı belirlenen bir kişi, polislere sinirlenip kendini tokatladı.

MASKESİ ÇENESİNİN ALTINDAYDI

Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi. Cezayı uygulayan kadın komiser, "Toplum sağlığı için bunu yapıyoruz" dedi.