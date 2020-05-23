Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde maske takmayan öğretmen Ramazan Erdoğan, kendisine ceza yazmak isteyen, maskesiz olan polis memurunu uyardı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde maske takmayan öğretmen Ramazan Erdoğan, kendisine ceza yazmak isteyen, maskesiz olan polis memurunu uyardı. İkili arasında çıkan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
"Okul bahçesinde çiçek köklerini kazıyordum. O sıra polis ekibinin geçtiğini gördüm. Maskemin neden olmadığını sordular. Yalnızdım bahçede maske takmamıştım. Sonra gidip maskemi taktım. Ceza kesmek için kimliğimi istediler. Onların da maskesi yoktu ben de polis memurlarını uyardım. Sonrasında bana kızdılar. O sırada polislerin plakalarının fotoğrafını çekmek istedim. Elini elime vurarak telefonumu yere düşürdü ve ekranı patladı. Kolumu büktü ve boynumu bükmeye çalıştı. Daha sonra polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 'görevi kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'yaralama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundum."