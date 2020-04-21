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Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, Mart ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Acun Ilıcalı yer alırken onu gözde aşıklar Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya takip etti.

21.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:29

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, Mart ayının en çok haber konusu olan ünlü isimlerini açıkladı. 10 ünlü ismin yer aldığı listeye Acun Ilıcalı damga vurdu.

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ACUN ZİRVEDE YER ALDI

Habermetre'nin açıkladığı raporda; TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı'nın Survivor'daki maceralarıyla ve özel hayatıyla gündemden hiç düşmeyen Acun ılıcalı, 2587 haberler Mart ayının en çok konuşulan ismi oldu. Elazığ'da medyana gelen deprem için yardım kampanyası düzenleyen Ilıcalı, Ocak ayının da en çok konuşulan ismi olmuştu.

CEM VE SERENAY ÜST SIRALARDA YER ALDI

2020 yılının sürpriz aşıkları olarak nitelendirilen Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya da listenin üst sıralarında yerini aldı. Listenin ikinci sırasında 2210 haberle Cem Yılmaz, 1817 haberle de Serenay Sarıkaya yer aldı. Aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan ünlü çift, koronavirüs salgınından dolayı vakitlerini Yılmaz'ın Levent'teki evlerinde geçiriyor.

LİSTEYİ ŞEYMA SUBAŞI VE BURAK AKKUL TAKİP ETTİ

Listeyi ise 1707 haberle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı takip etti. Koronavirüse yakalanan ve virüsü yendikten sonra tedavisine evde devam edilen sunucu Burak Akkul da 1267 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı. Habermetre'nin açıkladığı listeyi evli biriyle aşk yaşadığı için konuşulan Ece Erken 986 haberle, ilginç paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki 723 haberle takip etti.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, Mart ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

Acun Ilıcalı: 2587
Cem Yılmaz: 2210
Serenay Sarıkaya: 1817
Şeyma Subaşı: 1707
Burak Akkul: 1267
Ece Erken: 986
Aleyna Tilki: 723
Hadise: 491
Didem Soydan: 316
Ebru Polat: 313