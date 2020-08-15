Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.

AKINTIYA KAPILMIŞ

Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi.

BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.