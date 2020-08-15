Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.
15.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:00
Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
AKINTIYA KAPILMIŞ
Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi.
BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.