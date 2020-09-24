Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 21.06'da Marmaraereğlisi merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 17.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.7 OLARAK ÖLÇTÜ