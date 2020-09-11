Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinin en yüksek 28, en düşük 22 derece olması bekleniyor.

PARÇALI VE AZ BULUTLU BİR HAVA HAKİM OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklarsa mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Değerlerin en yüksek 28, en düşük 22 derece olması beklerin beklenirken rüzgar etkisini hissettirecek. Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarların, öğleden sonra şiddetini artırarak kuvvetli esmesi bekleniyor.