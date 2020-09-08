Markette dehşete düşüren görüntüler: Kadın esnafı dakikalarca böyle yumrukladı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde market işletmecisi kadına yönelik şiddet marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elif Gültekin'in işlettiği markete yarı çıplak vaziyette gelen Kürşat Zabun isimli kişi, market işletmecisi kadına önce sözlü tacizde bulundu, ardından tekme tokat dövdü. Talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atıldı.

Olay Milas ilçesinde meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Zabun isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi işyerinden çıkarmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası biranda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı. Arka arkaya yumruklarla şiddetini arttıran şahıs, hiçbir olmamış gibi işyerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin'in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.