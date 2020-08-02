Koronanın en çok görüldüğü kentimizde 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişi kol kola halay çekti
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Mardin'de, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı düğün 3 gün 2 gece sürdü. Görüntüleri izleyenler düğüne katılanlara büyük tepki gösterdi.
02.08.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:23
Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Mardin'de, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldığını gösteren görüntüler sosyal medyaya düştü.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.