Koronanın en çok görüldüğü kentimizde 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişi kol kola halay çekti

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Mardin'de, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldığını gösteren görüntüler sosyal medyaya düştü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.