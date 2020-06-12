Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

12.000 yıllık tarihi ile açık hava müzesi olan şehrin her yerinde görülecek bir detay vardır. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak ile komşu olan şehir, zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Taş işçiliğinin en usta eserlerine, antik kentlere ve taş evlere sahip şehirde gezilecek görülecek ve fotoğraflanacak pek çok yer var. Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bölge, bereketli tarım arazilerine de sahiptir.

MARDİN GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Mardin Evleri

Mazı Dağı yamaçlarına yapılan bölge, taş işçiliğinin etkileyici görünümü ile çok dikkat çekiyor. Orta Çağ görünümü sebebiyle fotoğraflar için çok tercih ediliyor. Sarı kalker taşı bölgede çok kullanılan bir taştır, bu yüzden geleneksel mimariye de örnek teşkil eder. İnce duvar işlemelerinde de pek çok ayrıntı yakalayabilirsiniz.

Deyrulzafaran Manastırı

Milattan sonra beşinci yüzyılda Süryaniler tarafından inşa edilen manastır, 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks patriklerinin ikamet ettiği bir yerdi.

52 patriğin mezarı bulunur. Yapıdaki en önemli kısımlar Meryem Ana Kilisesi, Mor Hananyo Kilisesi, Azizler Evi Tapınağı ve Güneş Tapınağı olarak karşımıza çıkıyor. İlk yapıldığı dönemde kullanılan mozaikler hala çok sağlamdır. Ayrıca, yapı içerisinde Süryani bir incil bulunuyor.

Ulu Camii

Yapının mimarı ve yapılış tarihi bilinmiyor. Mardin'in en eski camisi olarak anılan yapı, 16 kitabeye sahiptir. 2 minerali olan inşa edilen yapının günümüzde tek minaresi bulunuyor.

Akkoyunlu, Memlük ve Osmanlı dönemlerinde restore edilen yapının son restorasyonu 1967 yılında yapılmıştır. 4 mezhep içinde önemli olan Ulu Camii'nin minaresinde cennetle müjdelenmiş 10 sahabenin ismi yazılıdır.

Mardin Kalesi

Diğer adıyla "Kartal Yuvası" olarak bilinir. Mardin Kalesi, Hamdaniler dönemine denk gelen 10. yüzyılda son görünümünü almıştır. Stratejik konumu nedeniyle, 1600 yıllık geçmişinde askeri yapı olarak kullanılmıştır.

Pek çok şaire ilham olan ve muhteşem manzara sunan yapının olduğu bölgeyi mutlaka görmelisiniz!

Kasımiye Medresesi

Artuklular döneminde yapımına başlanan medrese, Timur dönemindeki Moğolların saldırısı sebebiyle yarım kalmıştır. Yapının tamamlanma aşaması 15. yüzyılda gerçekleşiyor. Akkoyunlu Sultan Kasım İbn Cihangir tarafından tamamlanan yapı, Artuklu taş işçiliğinin örnekleri için çok önemlidir.

Medrese içerisinde El Cezire Sanat Müzesi de bulunuyor.

Dara Mezopotamya Harabeleri

Milattan önce 530-570 yıllarında inşa edilen yapı, Roma döneminde de önemli bir bölgedir. İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle önce önemli bir ticarethane olarak görülmüş daha sonra ise dini konular için önemli bir yer haline gelmiştir. Nusaybin yolu üzerinde bulunan harabeler, Dara Mezopotamya Antik Kenti olarak da bilinir. Harabeler adını, Pers Kralı 3. Dara'dan alır.

Günümüzde, antik kent içerisinde kazı çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan incelemelerde, sarnıçlar, kuyular, çarşı, kilise, tiyatro ve askeri amaçlı inşa edilen yapılar bulunmuştur.

Mor Gbariel Manastırı (Deyrulumur)

Midyat ilçesi sınırları içerisinde bulunan bölge, Süryanilerin anayurdu olan Tur Abdin Yaylasında bulunuyor. Yapı, 397 yılında Mor Şmuel ve öğrencisi Mor Şemun tarafından yapılmıştır.

Farklı tarihlerde, değişik tarzda binalar eklenmiştir. Süryani Kilisesi, manastırı "İkinci Kudüs" olarak ilan etmiştir.

Zinciriye Medresesi

İki katlı ve iki avlulu olacak şekilde tasarlanan yapı, 1385 yılında inşa edilmiştir. Taş işçiliğindeki ustalık çok dikkat çekiyor. Rasathane olarak da kullanılan tarihi yapı içerisinde Sultan İsa'nın türbesi ve kitabeler yer alıyor. Ayrıca, medrese Sultan İsa'nın adıyla da anılıyor.

Mardin Müzesi

Asurlulardan Osmanlılara kadar pek çok imparatorluk bölgeye hükmetmiştir. Tüm bu mirasımız, Mardin Müzesi'nde sergilenmektedir. 1942 yılında kurulan yapı 1995 yılında başka yere taşınmıştır. 1895 yılında Antakya patriği Ignatios Behram Banni tarafından inşa ettirilen Süryani Katolik Patrikhanesi'ne taşınan müzede, arkeoloji ve etnografya için iki ayrı bölüm bulunur.

Mor Behnam / Kırklar Kilisesi

Süryaniler döneminde inşa edilen yapı, 569 yılında inşa edilmiştir. Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına yapıldığı için, Mor Behnam olarak da anılır.

Kırklar kilisesi adının hikayesi de var. 3. yüzyılda baskıcı Roma imparatoru Dokias'a isyan eden askerler, Sivas'ta bulunan buz gölüne sürülmüştür. Burada donarak can veren askerlerin anısına kilise böyle adlandırılmıştır.

Şehidiye Camii

1214 yılında inşa edilen yapı, Melik Mansur Nasreddin Aslan tarafından yapılmıştır. Ayrıca, yanında Şehidiye Medresesi de bulunuyor.

Yapının minaresi, 1916 yılında Ermeni mimar Serkis Lole tarafından inşa ettirilmiştir.

Revaklı Çarşı

Sipahiler veya Tellalar Çarşısı olarak da adlandırılır. 17. yüzyıldan beri var olduğu düşünülen yapı, 2002 yılında bakım görmüştür.

Mardin'e özgü el yapımı eşyalar satılan çarşıda, şahmeranlar, bakır araçlar, tablolar, çalgı enstrümanları, kumaşlar çok dikkat çekiyor.

Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi

Süryani Katolik Cemaati'ne ait olan Meryem Ana Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunur. 1986 yılında, Antakya Patriği Ignatios Antuhan Semheri tarafından yaptırılan kilisede, üzüm salkımı motifleri kullanılmıştır.

MARDİN'DE NE YENİR? MARDİN'İN YÖRESEL LEZZETLERİ

Kibbe, işkembe dolması.

İrok, mardin usulü içli köfte

İkbebet, kızartması ve haşlaması da olan Mardin usulü içli köfte

Soğan kebabı, kıymalı harç, salçalı suyun soğanların içine doldurularak yapılır

Kaburga dolması, bir bütün kaburga içerisine baharatlarla et pişirilir.

Dobo, kuzu kol ile birer adet hazırlanır ve sunulur.

Firkiye, kuşbaşı kuzu eti ile çağlanın buluşması. Üzerine limon ve maydanoz da eklenerek sunulur.

Kiliçe, Mardin çöreği olarak da bilinir. Klasik çörek malzemeleri, mahlep, tarçın, anason ve rezene gibi farklı tatlarla harmanlanır.

Sembusek, kapalı lahmacun ya da pide olarak düşünebilirsiniz. Sac üzerimde pişirilir.

Alluciye, erik yahnisi olarak da bilinir. Kuşbaşı kuzu eti ve yeşil eriklerin harmanlanmasıyla yapılır.

Accin, dana eti, bulgur, birçok çeşit baharat ve yumurtanın muhteşem birleşimi olarak sunuluyor.

Harire tatlısı, asıl tadını veren pekmez ve ceviz eşliğinde sunulan bir tatlı.

Zingil, lokmaya benzetilen tatlı.

Mırra, sert kahve severlerin vazgeçilmezi. Kahve birden fazla kez demlenir ve türk kahvesi fincanından bile küçük fincanla ikram edilir. Bunun sebebi sert olmasıdır.

MARDİN'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER

Uluslararası Mardin Film Festivali

Uluslararası Sirk Festivali

Uluslararası Kiraz Festivali

Mardin Bienali

Bilali Şenlikleri

Harire Şenliği

MARDİNLİ ÜNLÜLER KİMLER?

Prof. Ebul'ula Mardin - İlk Hukukçu

Prof. Dr. Aziz Sancar - Kimya Dalında Nobel Ödülü Sahibi

Emel Sayın - Sanatçı

Coşkun Sabah - Sanatçı

Sultan Kösen - Dünyanın En Uzun Adamı

Murat Yıldırım - Oyuncu

Furkan Kızılay - Oyuncu

Sermiyan Midyat - Oyuncu, Yönetmen