Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum

Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, ülkesinde El Dia de La Plata gazetesine konuştu.

Bütün dünyada olduğu gibi Arjantin'de de garip durumun yaşandığını aktaran Maradona, "Estancia Chica'ya (Gimnasia'nın antrenman tesisleri) dönüp çocuklarımla tekrar çalışmaya başlamayı 4 gözle bekliyorum. Uzun bir tatilden döndükten sonra kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularıyla sürekli temas halinde olduklarını aktaran 59 yaşındaki teknik adam, takımının düşme hattına yakın olmasıyla ilgi soruya, "Yaptığımız çalışmalarla düşme hattından uzaklaşıyorduk. Şu an federasyonun kararın bekliyoruz. Bütün olası senaryolar üzerine hazırlıklıyız." cevabını verdi.

FORMASI 55 BİN EUROYA SATILDI

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, salgına yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Maradona'nın forması da satışa çıktı. Napoli'de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu.

Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. Müzayede de toplamda 85 bin euro elde edildiği açıklandı.

16 Mart'ta liglerin askıya alındığı Arjantin'de futbolun ne zaman tekrar başlayacağı belli değil.