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Diego Armando Maradona, Arjantin, Spor, Haber

Maradona futbolu çok özlemiş

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada futbolu çok özlediğini belirtti.

26.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:08
Maradona futbolu çok özlemiş

Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada futbolu çok özlediğini belirtti.

Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, ülkesinde El Dia de La Plata gazetesine konuştu.

Bütün dünyada olduğu gibi Arjantin'de de garip durumun yaşandığını aktaran Maradona, "Estancia Chica'ya (Gimnasia'nın antrenman tesisleri) dönüp çocuklarımla tekrar çalışmaya başlamayı 4 gözle bekliyorum. Uzun bir tatilden döndükten sonra kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcularıyla sürekli temas halinde olduklarını aktaran 59 yaşındaki teknik adam, takımının düşme hattına yakın olmasıyla ilgi soruya, "Yaptığımız çalışmalarla düşme hattından uzaklaşıyorduk. Şu an federasyonun kararın bekliyoruz. Bütün olası senaryolar üzerine hazırlıklıyız." cevabını verdi.

16 Mart'ta liglerin askıya alındığı Arjantin'de futbolun ne zaman tekrar başlacağı belli değil.

Kaynak: AA

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