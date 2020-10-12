Talihsiz vatandaşın manzara keyfi kötü bitti! Metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlandı

Antalya'da, 18.00 sıralarında, Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana gelen olayda, 50 yaşlarında ve isminin Necdet S. olduğu öğrenilen kişi, parktaki falez kısmında denizi izlemeye geldi. Bir süre denizi izleyen Necdet S. dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yüksekten ağaçlık ve kayalık alana düştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu Necdet S. düştüğü yerden kaşık sedye ile yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"TAM DENİZE BAKARKEN BİRDEN YUVARLANDI"

Olayın görgü tanıklarından Kadir Can Avcı "Adam seyir terasına geldi ve oturdu. Önce tek ayağını denize doğru sarkıttı. Tam denize bakarken birden yuvarlanıp düştü. Hemen arkasından bizde 112'yi aradık. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi" dedi.