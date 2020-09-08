Mansur Yavaş'tan belediye meclis toplantısına damga vuran sözler: Belediye koronadan kırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aylık olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada "Belediye koronadan kırılıyor onu söyleyeyim size. Daha bugün beni karşılayan koruma bir saat sonra korona çıktı" ifadelerini kullandı.

08.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu duyurmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

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"BELEDİYE KORONADAN KIRILIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Yavaş, "Covid'den dolayı bu toplantının bile yapılmaması lazım. Belediye koronadan kırılıyor onu söyleyeyim size. Daha bugün beni karşılayan koruma bir saat sonra korona çıktı. Mümkün olduğu kadar meclisi çabuk bitirelim" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA DA ANKARA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin 7 Eylül Pazartesi günkü koronavirüs verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük en çok hasta görülen şehrin Ankara olduğunu duyurdu.