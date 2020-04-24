Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için Bir iftar da benden kampanyası başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte dar gelirli aileler için, Ramazan dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

Mansur Yavaş'ın "Ankara'da bir iftar da benden" başlıklı kampanyasında (iftarver.com) adresi aracılığıyla, 15 TL karşılığında iftar paketi yardımı yapılabiliyor.

"6 MİLYON TEK YÜREK OLUYOR"

Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yardım kampanyası için, "6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.