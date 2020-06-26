Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!

Manisa'da meydana gelen ve İstanbul, Aydın, Muğla ve İzmir gibi merkez illerde de hissedilen 5.5 şiddetindeki deprem anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre ise sarsıntının merkez üssü, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine dokuz kilometre mesafede. Manisa şehir merkezine 36 kilometre, İzmir şehir merkezine ise 68 kilometre.

Depremi hisseden insanların panik anları

MANİSA VALİSİ: HASAR ŞİKAYETİ YOK

Depremin ardından CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu ana kadar valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok" dedi.