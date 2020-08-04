Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA son 16 müsabakalarında ilk maçı deplasmanda 5-0 kazanan Manchester United, yarın rövanş karşılaşmasını Old Trafford'da yapacak. Peki Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman ve hangi kanalda olacak?
Büyük oranda üst tura çıkması beklenen Manchester United maça 5-0 avantajlı başlayacak. Elenmesi için rakipten hiç gol atmadan 6 gol yemesi gerekiyor. Peki Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacak?
MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United - LASK Linz maçının 2. turu yarın akşam saat 22:00 'da oynanacaktır. Yani maç 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacaktır.
Maç ev sahibi M. United'ın stadı olan Old Trafford'da oynanacaktır.
MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester United - LASK Linz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.
MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Manchester United - LASK Linz UEFA 2. tur karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports'u açarak izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgilerini de aşağıya ekleyelim.
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V (Dikey)
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4