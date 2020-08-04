Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? UEFA son 16 müsabakalarında ilk maçı deplasmanda 5-0 kazanan Manchester United, yarın rövanş karşılaşmasını Old Trafford'da yapacak. Peki Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman ve hangi kanalda olacak?

Büyük oranda üst tura çıkması beklenen Manchester United maça 5-0 avantajlı başlayacak. Elenmesi için rakipten hiç gol atmadan 6 gol yemesi gerekiyor. Peki Manchester United - LASK Linz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacak? MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United - LASK Linz maçının 2. turu yarın akşam saat 22:00 'da oynanacaktır. Yani maç 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacaktır. Maç ev sahibi M. United'ın stadı olan Old Trafford'da oynanacaktır. MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI SAAT KAÇTA? Manchester United - LASK Linz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. MANCHESTER UNITED - LASK LINZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Manchester United - LASK Linz UEFA 2. tur karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports'u açarak izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgilerini de aşağıya ekleyelim. Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V (Dikey) Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4