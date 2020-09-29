Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti

Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon pound talep ediyor.

İstenen bedelde anlaşabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. 40 milyon pound teklif yapması beklenen Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon pound ile Portekiz ekibinin kapısını çaldı.

G.SARAY YÜZDE 10 PAY ALACAK

2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılması halinde sarı kırmızılılara para kazandıracak. İki takım arasında anlaşmağı gereğince; Porto Alex Telles'in satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.

(Kaynak: Fanatik)