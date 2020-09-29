Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti

Manchester United, Porto forması giyen Alex Telles için ilk teklifini 12 milyon pound olarak iletti. Kırmızı Şeytanlar'ın Galatasaray'ın da yüzde 10'luk bir pay alacağı transferle ilgili 40 milyon pound önereceği iddia ediliyordu.