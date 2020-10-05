Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu
05.10.2020 20:17 | Güncelleme: 05.10.2020 20:37
Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Sözleşmede bulunan madde gereği satıştan yüzden yüzde 10 değerinde kar payı alacak sarı kırmızılılar, 1 milyon 350 bin euro kazandı.
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. 27 yaşındaki sol bek, İngiliz devi ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.
GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO
Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 1 milyon 350 bin euro kazanacak.
Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı.