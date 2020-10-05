Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. 27 yaşındaki sol bek, İngiliz devi ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.

GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO

Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı.