Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu
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Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu

05.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:37

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Sözleşmede bulunan madde gereği satıştan yüzden yüzde 10 değerinde kar payı alacak sarı kırmızılılar, 1 milyon 350 bin euro kazandı.

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. 27 yaşındaki sol bek, İngiliz devi ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilyalı sol bekin transferinin ardından Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10'luk bir bedel geldi.

GALATASARAY'A 1 MİLYON 350 BİN EURO

Manchester United, yetenekli oyuncu için Porto'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek ve Galatasaray da, 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı.

Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu
Haber Yorumları (3)
SERDAR: Hangi kasa dolmuş :)
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38: Ulaaaa kasa doldu Deelen bende 10 Milton euro sandim 1.3 Milton terime yetmez
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KASA DOLMUŞ: Kasamız dolmuş he falcanun 3 aylık maaşı değil bu rakam sadakamı
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500
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