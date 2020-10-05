Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Sözleşmede bulunan madde gereği satıştan yüzden yüzde 10 değerinde kar payı alacak sarı kırmızılılar, 1 milyon 350 bin euro kazandı.