Manchester City, Premier Lig tarihine adını yazdıran Leroy Sane'ye veda etti

2016-2020 yılları arasında Manchester City forması giyen Leroy Sane, dört başarılı sezonun ardından Maviler'e veda etti. Sane, ülkesi Almanya'ya Bayern Münih'le dönmesinin ardından oyuncunun eski kulübü yıldız isme veda eden bir içerik yayınladı. Videoda Sane'nin 4 yıllık City kariyerindeki goller ve asistler yer aldı.

4 SEZONDA 7 ŞAMPİYONLUK

Leroy Sane, City kariyerini şampiyonluklarla doldurdu. 24 yaşındaki oyuncu, 4 sezonda 2 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası, 1 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı. Sane, City formasıyla çıktığı 90 resmi maçta 25 kez rakip fileleri havalandırdı.

PREMIER LİG TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Sane, ardında bıraktığı istatistiklerle Premier Lig tarihine de adını yazdırdı. Yıldız oyuncu, Premier Lig'de kaydettiği 25 golle Premier Lig tarihinde en fazla gol atan 4. Alman futbolcu oldu. Sane'nin önünde 33 golle Mesut Özil ve 29 golle Jurgen Klinsmann ile bir diğer eski Cityli Uwe Rösler bulunuyor.