Manchester City Leroy Sane'ye Veda Etti 2016-2020 yılları arasında Manchester City forması giyen Leroy Sane, dört başarılı sezonun ardından Maviler'e veda etti. Dört sezonda iki Premier Lig, bir FA Kupası, iki Lig Kupası ve iki Community Shield kazanan Sane, ülkesi Almanya'ya Bayern Münih'le dönmesinin ardından eski kulübü Alman kanat oyuncusuna veda eden bir içerik yayınladı.

2016-2020 yılları arasında Manchester City forması giyen Leroy Sane, dört başarılı sezonun ardından Maviler'e veda etti. Dört sezonda iki Premier Lig, bir FA Kupası, iki Lig Kupası ve iki Community Shield kazanan Sane, ülkesi Almanya'ya Bayern Münih'le dönmesinin ardından eski kulübü Alman kanat oyuncusuna veda eden bir içerik yayınladı. Kaynak: Dugout