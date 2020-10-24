Maltepe sahilinde bir gemide yangın çıktı

İstanbul Maltepe'de, saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli olan Erdemler-6 adlı gemide meydana gelen yangında, yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemi bekçinin yemek yaptığı sırada sıçrayan alevlerin ahşap malzemeyi tutuşturması üzerine meydana geldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın geminin ikinci katını komple kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.