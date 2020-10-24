Maltepe sahilinde bir gemide yangın çıktı
24.10.2020 21:00 | Güncelleme: 24.10.2020 22:14
Maltepe'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde yangın çıktı. Ahşap olan ikinci katındaki yangın bir anda büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
İstanbul Maltepe'de, saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli olan Erdemler-6 adlı gemide meydana gelen yangında, yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemi bekçinin yemek yaptığı sırada sıçrayan alevlerin ahşap malzemeyi tutuşturması üzerine meydana geldi.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kısa sürede büyüyen yangın geminin ikinci katını komple kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.