Maltepe'de bir haftada dördüncü orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İstanbul Maltepe'de bir haftada dördüncü kez orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına helikopterler de destek veriyor.
29.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:42
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yine yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına helikopterle de müdahale ediliyor.
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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR
Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan, Maltepe'de geçtiğimiz gün de ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.