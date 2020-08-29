Maltepe'de bir haftada dördüncü orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yine yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Maltepe'de geçtiğimiz gün de ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.