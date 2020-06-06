Malatyalı hoca, canlı yayında Allah 'ol' der oluverir dediği sırada sallanmaya başladı
Malatya'yı sallayan ve büyük paniğe neden olan 5.2 şiddetindeki depreme Yusuf Selami Çakaroğlu isimli din adamı canlı yayında yakalandı. Çakaroğlu, yayında "Her şey onun emriyle oluverir. 'Ol' der oluverir" dedikten sonra stüdyoda sallanmaya başladı.
Malatya'da hissedilen 5.2 şiddetindeki depreme Yusuf Selami Çakaroğlu, canlı yayında yakalandı.
"HER ŞEY ONUN EMRİYLE OLUVERİR"
Depremden saniyeler önce Allah'ın azametini anlatan Çakaroğlu "Her şey onun emriyle oluverir. 'Ol' der oluverir. Bitti" dedikten sonra bir anda sallanmaya başladı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Bu sırada büyük şaşkınlık yaşayan Çakaraoğlu, önce kelimeyi tevhid, daha sonra da Kelimei Şehadet getirdi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.
DEPREMİN BİLANÇOSU NETLEŞTİ
Kentte meydana gelen depreme ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 evin ağır hasar gördüğü belirtildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur. Pütürge ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde 10 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Aslankent, Taştepe ve Örencik mahallelerinde de 1'er evde olmak üzere 2 ilçemizde 7 mahalledeki toplam 20 evde ağır hasar meydana gelmiştir" denildi.